Manuel Violas homenageado na Gala do Desporto de Espinho

Após alguns anos de interregno, a Gala de Desporto da Cidade de Espinho regressou ao casino de Espinho para prestar homenagem aos campeões espinhenses do presente e do passado.

Subiram ao palco campeões individuais e por equipas de voleibol e voleibol de praia, andebol de praia, golfe, badminton, surf, natação, natação adaptada, bocia, dança desportiva, ginástica rítmica e minitrampolim.

O primeiro prémio atribuído foi para a treinadora do ano Sílvia Canelas, da ginástica rítmica da Associação Académica de Espinho. Gabriel Conceição da Escola de Formação de Espinho “Os Tigres”, no andebol de praia, foi o atleta revelação de 2023. E a distinção de atleta de 2023 foi para João Pedrosa do voleibol de praia que, não podendo estar presente, foi representado pela mãe. A distinção de equipa do ano foi para os seniores da EFE “Os Tigres”, enquanto que o dirigente do ano é Paulo Freitas da secção de natação e desporto adaptado do Sporting de Espinho. A associação desportiva do ano é a Associação Académica de Espinho.

No regresso da Gala do Desporto no ano em que se comemora os 50 anos do concelho de Espinho, a autarquia quis distinguir 50 personalidades que se distinguiram na promoção do desporto no concelho, A autarquia também não esqueceu muitos que já partiram.

Para o final da noite ficou a atribuição do prémio de reconhecimento público e homenagem entregue a Manuel de Oliveira Violas pelo seu amor e dedicação ao desporto ao longo da vida, enquanto atleta, dirigente desportivo e empresário que apoia o desporto aos mais diversos níveis. O prémio foi entregue pela presidente da Câmara Maria Manuel Cruz e pelo representante do IPDJ e Secretaria de Estado do Desporto e Juventude, Vítor Dias.

