Mara Vieira escolhida pelo Lourosa para liderar projecto do futebol feminino

Antiga treinadora da formação do FC Porto vai orientar a equipa de seniores que entra na ‘nova’ 3ª Divisão nacional.

Mara Vieira [foto] é a escolha do Lusitânia de Lourosa para liderar o projeto de futebol feminino sénior.

A antiga treinadora da formação do FC Porto – entre outros clubes – entra no Lourosa e vai orientar a equipa de seniores que irá jogar já em 2020/21 no recém criado campeonato nacional da 3ª Divisão.

A experiente treinadora, licenciada em Desporto e Educação Física pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, conta com passagens pelas seniores do Valadares Gaia, seleções de futebol feminino da Associação de Futebol do Porto, e ainda as equipas de formação dos sub-8 aos sub-13

do FC Porto.

A experiência de Mara Vieira comporta ainda a presença na final da Taça de Portugal de futebol feminino em 2018/2019 e com a nomeação para os prémios Quinas de Ouro da Federação Portuguesa de Futebol na categoria de Treinadora Feminina do Ano.