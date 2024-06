Maratona de Futsal em Lourosa

O Pavilhão Gimnodesportivo de Lourosa está prestes a receber uma ‘Maratona de Futsal’, que vai reunir os apaixonados pela modalidade durante os dias 28 e 29 de junho em momentos de diversão e competição a que todos podem assistir pois a entrada é livre.

Deverão competir entre 12 a 16 equipas que poderão ter até 12 jogadores.

A prova, que vai contar com a participação de árbitros oficiais, arranca pelas 21 horas de sexta-feira havendo jogos sem parar até às 2 da manhã de sábado, há uma paragem para descanso e a competição regressa às 9 horas de sábado, continuando até às 21 horas, quando encerra com a entrega de prémios.

E os prémios são apetecíveis, com valores monetários para o primeiro, segundo e terceiro classificados. O quarto classificado tem inscrição grátis no próximo torneio. Haverá ainda troféus para melhor marcador, melhor guarda-redes e equipa fair-play.

As inscrições, que incluem seguro para todos os jogadores, podem ser efetuadas através do site lusitanialourosafutsal@gmail.com ou do contacto 911 867 337.