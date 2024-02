Martins mostra o caminho em Esmoriz

O Esmoriz voltou às vitórias ao fim de quatro jogos sem vencer. Em casa, contra o penúltimo Mansores por 3-1.

Foi um jogo em que Pedro Alves teve o mérito de reajustar taticamente o conjunto na defesa, de forma a garantir equilíbrio.

Aos 13’, Rúben Martins foge nas costas da defesa do Mansores e, assistido por Farias, não desperdiçou na cara de Rúben Matos. Aos 26’, o lado esquerdo da defesa do Esmoriz foi permissivo e deixou espaço nas costas aproveitado por Ari, a assistir João Martinho para o golo da igualdade. No entanto, ainda na primeira parte, aos 36’, Mamadou cometeu penálti por mão na bola. Na conversão, Rúben Martins bisou e recolocou os Guerreiros da Barrinha na dianteira.

Na segunda parte, o jogo baixou de intensidade, mas ainda houve tempo para mais um golo do Esmoriz: Michel, premiado com a titularidade, conduziu a bola pelo corredor central antes de disparar rasteiro à entrada da área. O guardião contrário podia ter feito mais, aos deixar a bola escapar por debaixo do corpo ao atirar-se.

Com este resultado, a equipa de Pedro Alves dá um salto de gigante na tabela classificativa, passando a ocupar o nono lugar, com 22 pontos somados. Na próxima jornada há dérbi do concelho com a deslocação ao terreno da Ovarense.