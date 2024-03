Masters do Espinho com 12 pódios em Estarreja

No passado sábado, dia 23 de março, a equipa de masters da Secção de Natação do Sporting Clube de Espinho esteve presente no III Torneio Master Cidade de Estarreja. Esta competição foi organizada pela ANCNP – Associação de Natação do Centro Norte de Portugal e realizada nas Piscinas Municipais de Estarreja.

Estiveram presentes 319 nadadores em representação de 34 clubes. O Sporting Clube de Espinho esteve presente com 6 nadadores.

António Canelas (Escalão J) classificou-se em 1º lugar nos 100m Mariposa e 2º lugar nos 50m Mariposa e 50m Costas. Domingos Ferreira (Escalão J) ficou em 1º lugar nos 50m Livres, 2º lugar nos 100m Livres e 3º lugar nos 50m Bruços. Manuela Oliveira (Escalão F) classificou-se em 2º lugar nos 50m Bruços e 50m Costas e em 3º lugar nos 50m Livres. Luís Esparragoza (Escalão D) obteve o 2º lugar nos 50m Livres, 3º lugar nos 100m Livres e 5º lugar nos 50m Mariposa. Fábio Floriano (escalão H) classificou-se em 2º lugar nos 100m Bruços e 4º lugar nos 50m Mariposa, 50m Bruços e 100m Livres. Américo Moreira (Escalão G), que teve a sua primeira experiência competitiva, obteve o 6º lugar nos 50m Costas e o 13º lugar nos 50m Livres.

No final da competição foram alcançados 12 pódios (2 de ouro, 7 de prata e 3 de bronze) e batidos 3 recordes pessoais.