Masters do Espinho com cinco pódios

No passado domingo, dia 7 de abril, a equipa de masters da Secção de Natação do Sporting Clube de Espinho esteve presente no 2º Troféu Baptista Pereira, onde conquistou cinco pódios.

Este foi um torneio organizado pela secção de natação do Alhandra Sporting Club e foi realizada nas Piscinas Municipais de Vila Franca de Xira.

Estiveram presentes 264 nadadores, em representação de 32 clubes. O Sporting Clube de Espinho fez-se representar por três nadadores.

António Canelas (Escalão J) obteve o 1º lugar nos 50 e 100m mariposa e 50m livres. Fábio Floriano (Escalão H) ficou em 1º lugar nos 100m bruços, 2º lugar nos 50m bruços e 4º lugar nos 50m livres. Américo Moreira (Escalão G) classificou-se em 4º lugar nos 50m costas e 50m livres.

No final da competição foram alcançados cinco pódios (4 de ouro e 1 de prata) e batidos 2 recordes pessoais.