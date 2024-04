Masters tigres com 22 pódios

No domingo, a equipa de masters do Sporting Clube de Espinho esteve presente no II Torneio Masters CNAC. A prova foi organizada pela secção de natação do Clube de Natação Académica de Coimbra e realizada nas Complexo Olímpico de Coimbra. Estiveram presentes 236 nadadores, em representação de 39 clubes. O Sporting Clube de Espinho esteve representado por 4 nadadores (3 masculinos e 1 feminino).

António Canelas (Escalão J) obteve o 1º lugar nas provas de 50 e 100m Mariposa e 50 e 100m Bruços. Domingos Ferreira (Escalão J) classificou-se em 1º lugar nos 400m Livres e 200m Estilos e 2º lugar nos 50 e 100m Livres. Manuela Oliveira (Escalão F) obteve o 1º lugar nos 50 e 100m Costas, o 2º lugar nos 50m Livres e 3º lugar nos 50m Bruços. Yolanda Rienderhoff (Escalão E) classificou-se em 1º lugar nos 50 e 100m Costas, em 2º lugar nos 50m Bruços e 3º lugar nos 50m Livres. Fábio Floriano (Escalão H) obteve o 2º lugar nos 50m Mariposa, 100m Livres e 1000m Bruços e em 3º lugar nos 50m Bruços. Luís Esparragoza (Escalão D) ficou em 2º lugar nos 50m Bruços, 5º lugar nos 100m Livres e 6º lugar nos 50m Livres. Américo Moreira (Escalão G) classificou-se em 7º lugar nos 50m Livres.

Nas provas de estafetas, os nadadores Manuela Oliveira, Fábio Floriano, Yolanda Rienderhoff e Luís Esparragoza classificaram-se em 1º lugar nos 4x50m Estilos Misto Categoria 4.

Em 39 clubes participantes, o SCE classificou-se em 7º lugar com 223 pontos, tendo alcançado 22 pódios (11 de ouro, 8 de prata e 3 de bronze).