Masters tigres com nove pódios nas Caldas da Rainha

No passado sábado, dia 20 de abril, a equipa de masters do Sporting Clube de Espinho esteve presente no XIX Torneio Cidade Caldas da Rainha de Masters com quatro nadadores, alcançando nove pódios: cinco de ouro e quatro de bronze.

A prova foi organizada pela secção de natação dos Pimpões e realizada nas Piscinas Municipais das Caldas da Rainha. Estiveram presentes 231 nadadores, em representação de 34 clubes.

Elo Sporting de Espinho, António Canelas (Escalão J) venceu todas as provas em que participou: 50m livres, 50m mariposa, 100m bruços e 100m estilos. Yolanda Rienderhoff (Escalão E) ficou em primeiro nos 100m costas, terceiro lugar nos 100m bruços e quarto nos 50m livres. Fábio Floriano (Escalão H) classificou-se em terceiro nos 100m bruços e 100m estios, quarto nos 100m livres e sétimo nos 50m livres. Américo Moreira (Escalão G) obteve o terceiro lugar nos 100m costas e o sexto lugar nos 50m livres.