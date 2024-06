Masters tigres somam pódios

No passado fim-de-semana, dias 22 e 23, a secção de natação do Sporting Clube de Espinho esteve presente no VII Torneio Master do Douro Vinhateiro – Património Mundial. Este foi um torneio organizado pela ARNN – Associação Regional de Natação do Nordeste, em parceria a Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião. Estiveram presentes 192 nadadores, em representação de 33 clubes portugueses, espanhóis e tailandeses. O Sporting Clube de Espinho participou com cinco nadadores.

António Canelas (Escalão J) obteve o 1º lugar nos 50m Costas, 50m Mariposa e 100m Estilos e o 3º lugar nos 50m Livres, tendo obtido o 2º lugar no ranking de nadador completo. Fábio Floriano (Escalão H) classificou-se em 1º lugar nos 50m Livres e 50m Bruços, em 2º lugar nos 50m Mariposa e em 4º lugar nos 50m Costas, tendo ficado em 1º lugar no ranking de nadador completo. Domingos Ferreira (Escalão J) ficou em 1º lugar nos 400m Livres e em 2º lugar nos 50m Livres, tendo ficado em 6º lugar no ranking de nadador completo. Mirley Santos (Escalão H) obteve o 1º lugar nos 400m Livres e o 2º lugar nos 100m Bruços. Yolanda Rienrderhoff (Ecalão E) classificou-se em 3º lugar nos 50m Costas, 4º lugar nos 50m Livres e 6º lugar nos 50m Mariposa e 100m Estilos, tendo obtido o 6º lugar nos ranking de nadador completo.

No final da competição foram batidos quatro recordes pessoais e alcançados 13 pódios (8 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze), com o SC Espinho a sagrar-se como sexta melhor equipa na estatística de medalhas num universo de 33 clubes participantes.