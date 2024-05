Masters tigres somam pódios

No passado dia 5 de maio, a equipa de masters do Sporting Clube de Espinho esteve presente no Torneio Masters ANNP. A prova foi organizada pela Associação de Natação do Norte de Portugal e realizada nas Piscinas Municipais de Penafiel. Estiveram presentes 197 nadadores em representação de 23 clubes, onde o Sporting Clube de Espinho esteve representado por 8 nadadores (5 masculinos e 3 feminino) e alcançou o 6º lugar por equipas.

Américo Moreira (Escalão G) classificou-se em 1º lugar nos 50 e 100m Costas. António Canelas (Escalão J) obteve o 1º lugar nos 50 e 100m Mariposa e nos 100m Bruços. Domingos Ferreira (Escalão J) ficou em 1º lugar nos 100 e 400m Livres e 200m Estilos. Manuela Oliveira (Escalão F) obteve o 1º lugar nos 50 e 100m Costas e o 2º lugar nos 100m Estilos. Mirley Santos (Escalão H) ficou em 1º lugar nos 100m Livres e 50m Bruços e em 2º lugar nos 400m Livres. Luís Esparragoza (Escalão D) classificou-se em 1º lugar nos 100m Livres e em 2º lugar nos 50m Mariposa. Yolanda Rienderhoff (Escalão E) ficou em 1º lugar nos 100m Bruços e em 2º lugar nos 50 e 100m Costas. Fábio Floriano (Escalão H) obteve o 2º lugar nos 50 e 100m Bruços e 50m Mariposa.

Na estafeta de 4x50m Livres misto, os nadadores António Canelas, Domingos Ferreira, Mirley Santos e Yolanda Rienderhoff ficaram em 1º lugar. Na estafeta de 4x50m Estilos misto, os nadadores Fábio Floriano, Luís Esparragoza, Manuela Oliveira e Yolanda Rienderhoff obtiveram o 1º lugar.

No final da competição foram alcançados 24 pódios (16 de ouro e 8 de prata).