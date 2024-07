Medalhas para ginastas academistas

A Associação Académica de Espinho marcou presença no Campeonato Distrital de Conjuntos no Pavilhão Municipal de Lousada, com três conjuntos, dois de infantis e um juvenil.

De salientar o excelente resultado alcançado pelo conjunto juvenil que se sagrou Campeão Distrital. A equipa de infantis A conquistou o título de vice-campeã distrital e as infantis B foram terceiras.

As juvenis Maria Sadovnikova, Margarida Novo, Carolina Mota, Flor Barbosa, Rita Duarte, Maria Pereira e Carolina Saxe, são assim campeãs distritais.

A equipa de infantis A integrou: Gabriela Oliveira, Constança Brito, Carolina Sousa, Carlota Freitas e Beatriz Sá, enquanto Vitória Dias, Rita Valente, Flor Queijo, Mafalda Regadas, Carolina Garcia, Rita Martins, Luísa Fidalgo compuseram a equipa de infantis B.

O Campeonato Distrital de Conjuntos decorreu a 29 de junho, no Pavilhão Municipal de Lousada, coorganizado pela Associação de Ginástica do Norte e Academia de Ginástica de Lousada, com o apoio do Município de Lousada.

Entretanto, estas ginastas já se encontram em preparação para o Campeonato Nacional de Conjuntos qe decorre no próximo fim-de-semana em Santo Tirso.