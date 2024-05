Medalhas para Micael Santos e Mariana Santos

Micael Santos e Mariana Santos representaram o Lusitânia de Lourosa no Campeonato Distrital de Provas Combinadas, que decorreu na Pista de Atletismo do Estádio Municipal de Vagos no fim de semana de 27 e 28 de abril.

Micael Santos acabou a competição no 3º lugar, conseguindo assim a medalha de bronze do decatlo de Sub20. Os 3831 pontos que lhe permitiram chegar à medalha foram conquistados nos 100m, que correu em 12,18s (616p), no salto em comprimento, onde chegou aos 5,38m (457p), arremesso do peso, onde arremessou 7,75m (352p), salto em altura, onde transpôs a fasquia de 1,62m (480p), 400m, que concluiu em 1.03,24min (310p), 110m barreiras, que terminou em 21,78s (222p), lançamento do disco, onde lançou 24,86m (364p), salto à vara, onde passou 3,00m (357p), lançamento do dardo, onde lançou 31,06m (314p), e 1500m, que fechou em 5.38,41min (359p).

Mariana Santos terminou as provas combinadas do heptatlo também na 3ª posição em Sub20, dando mais uma medalha ao clube, e ainda foi 4ª classificada em seniores. As prestações da leoa, que lhe valeram 1582 pontos, foram as seguintes: não terminou os 110m barreiras, passou 1,20m (312p) no salto em altura, arremessou 8,06m (403p) no lançamento do peso, demorou 33,22s (281p) a concluir os 200m, saltou 3,53m (206p) no salto em comprimento, lançou 24,90m (380p) no lançamento do dardo e também não terminou os 800m.