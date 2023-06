Meia-final escapa ao GD Ronda nos penaltis

Um empate amargo, com derrota nas penalidades, e uma vitória deixaram para o GD Ronda a disputa do quinto lugar, na Liga Aveiro de Futebol de Praia que decorre no areal da Torreira.

Na manhã de sábado, no jogo dos quartos de final, Paulo Leite, Ricardo Barbosa e Serginho marcaram os golos do empate 3-3 que se registou no fim dos três períodos do tempo regulamentar, mas no desempate por grandes penalidades a pontaria dos aurinegros esteve desafinada e foram derrotados por 3-0.

Ao início da tarde, os guerreiros d’areia do GD Ronda voltaram às vitórias e, frente ao Murtoense, a quem tinham goleado (10-0) na fase de grupos, somaram novo triunfo, desta feita por 5-2. Vando Alves com dois golos, Paulo Leite, Ricardo Barbosa e Alex Santos foram os marcadores de serviço.

Com este triunfo, o GD Ronda garantiu presença no jogo de atribuição do 5° e 6° lugar, diante a AD Santiais, agendado para 1 de Julho, pelas 11h30.

Neste segundo fim de semana de competição, o treinador Carlos Camarinha utilizou como jogadores: Pedro Leite, Fernando Pais, Serginho, Ricardo Barbosa, Andre Dias, Paulo Leite, Alex Santos e Vando Alves.