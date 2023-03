Meia Maratona da Primavera junta mais de 1.600 pessoas

Mais de 1.600 pessoas estiveram presentes, no último sábado, na segunda edição da Meia Maratona da Primavera de Santa Maria da Feira, que regressou após dois anos de cancelamento por causa da pandemia da Covid-19.

Entre os homens, Paulo Paula foi o vencedor da principal prova do evento, realizado no Europarque. O atleta completou os 21 quilómetros do trajeto em primeiro e estabeleceu um novo tempo recorde (01:05:23).

Sandra Ferreira, por sua vez, ficou no topo na categoria feminina, após completar o percurso em 01:31:09.

No mesmo horário, também se realizaram o Troféu Europarque Running, prova de 8km, e a Caminhada, de 6km, de modo a envolver ao máximo a comunidade.