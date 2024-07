Meia-maratona de Ovar a 6 de outubro

O AFIS/OVAR- Atletas Fim de Semana organizará pela 34ª vez uma das provas de Meia-Maratona mais míticas do calendário português convidando todo os adeptos do desporto a participar no evento marcado para 6 de outubro, que já tem inscrições abertas.

A prova, com partida e a chegada serão no centro da cidade de Ovar, integra: a 34ª Meia Maratona “Cidade de Ovar”; a 22ª caminhada “Cidade de Ovar”, com cerca de 8Km, sem carácter competitivo; a 27ª minimaratona “Correr pela vida / Não à droga”, para todos os jovens dos 7 aos 14 anos (cerca de 1.000 m), sem carácter competitivo; a 6ª Corrida do Azulejo, com 10 quilómetros.

O AFIS conta na organização com o apoio da Câmara Municipal de Ovar, União de Freguesias de Ovar, São João, Arada e S. Vicente Pereira Jusã, CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, Federação Portuguesa de Atletismo e Associação Atletismo de Aveiro.

As inscrições já estão abertas e podem ser efetuadas em www.afis.pt ou mmovar.afis.pt ou lap2go.com até a altura da prova, embora já estejam abertas e haja diferentes custos para as diferentes fases de inscrição.