Melhores do longboard em Espinho

A Praia da Baía, em Espinho acolhe, no próximo fim de semana (6 e 7 julho), a «2ª Etapa Circuito Nacional de Longboard», a Etapa Idden Friends, em Espinho. Esta competição reúne os melhores longboarders do país e afigura-se como um evento inesquecível, tanto para atletas, como para amantes da modalidade.

Este evento conta com as presenças já confirmadas de João Dantas (atual campeão nacional), Raquel Bento (campeã nacional), Francisco Freitas (campeão nacional sub-18 e campeão espanhol sub-18), António Dantas (campeão do WSL LQS 1,000 WSL Gadis Longboard Festival em Ferrol a 15 junho passado e que vai competir no Campeonato do Mundo de Longboard da WSL-World Surf League).