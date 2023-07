Melhores do mundo na Baía de 13 a 16 de julho

O FIVB Beach Pro Tour Challenge de Espinho, que se realiza de 13 a 16 de julho na famosa Praia da Baía, manterá a tradição em termos de competitividade e espetacularidade, com a participação de duplas com jogadores experientes, mas também de duplas mais jovens, a aparecer agora no panorama internacional.

Em termos globais, esta será a 18.ª edição da etapa espinhense de masculinos e a 13.ª de femininos. Após ter acolhido durante décadas, e mais recentemente em 2018, 2019 e 2022, etapas do Circuito Mundial de Voleibol de Praia (FIVB Beach Volleyball World Tour), a cidade de Espinho mantém-se na rota dos melhores atletas mundiais de Voleibol de Praia.