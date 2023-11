Míssil abate Ovarense

Liderança perdida: a Ovarense caiu para o segundo lugar no Sabseg ao deixar os três pontos em Oliveira do Bairro (1-0). A equipa de Cajó teve mais bola, mas perdeu o jogo de forma inglório, ao sofrer um (grande) golo praticamente na última jogada do jogo.

Quanto ao jogo, os vareiros tiveram mais posse de bola na primeira parte, mais ocasiões, mas sem oportunidades flagrantes.

No segundo tempo as equipas arriscaram mais, com o Oliveira do Bairro a dispor de duas boas chances através de transições e pressão alta, mas a melhor até foi por Boateng (falhou a emenda a um cruzamento).

Na fase final, os até então líderes começaram a ficar intranquilos, com pouco tempo para marcar e o balde de água fria chegou mesmo aos 90+6: Miguel Oliveira, com um pontapé livre direto a cerca de 30 metros da baliza, disferiu um míssil que ainda embateu na trave antes de entrar na baliza de Carvalheira.