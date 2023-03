Mochos com derrota dupla

Depois de um fim-de-semana de jornada dupla falta apenas uma jornada para o final desta fase dos primeiros do nacional de voleibol, estando a Associação Académica de Espinho, depois das duas derrotas sofridas, no último lugar da tabela.

Tanto na partida de sábado como na de domingo o início foi promissor e os mochos venceram o primeiro set, só que pagaram caro o esforço e acabaram por perder as duas partidas por 1-3.

No sábado, frente ao Vitória de Guimarães, os academistas venceram o prmeiro set por 25-13, mas perderam os restantes três (18-25, 21-25, 20-25).

No domingo o resultado do primeiro set foi de 25-19 a favor da turma da casa mas o Fonte Bastardo venceu, de forma cada vez mais clara, os restantes três (22-25, 18-25, 15-25).

No próximo sábado a partida é em casa do Leixões.