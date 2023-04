Mochos com vitória importante em casa

Na 20ª jornada do Nacional da II Divisão de hóquei em patins, a Associação Académica de Espinho recebeu a AD Sanjoanense e conquistou três preciosos pontos na luta pela manutenção, perante o quarto classificado, já o Académico da Feira Feira perdeu por 3-2 com a Académica de Coimbra.

Na partida em Espinho, os mochos entraram melhor e, ao intervalo venciam por 3-1, a Sanjoanense reduziu logo no início da segunda parte e parecia ganhar ascendente, mas o guarda-redes academista defendeu três livres diretos na segunda parte. Os mochos fizeram o 4-2, a Sanjoanense ainda reduziu nos últimos minutos, mas a vitória ficou em Espinho, com a Académica a conseguir respirar melhor na tabela classificativa.

Quanto ao Académico da Feira perdeu por 3-2 com a Académica de Coimbra, em jogo realizado este Sábado no Pavilhão Universitário de Coimbra. O Académico da Feira fez uma boa primeira parte e ao intervalo vencia por 2-0, com um bis de Hugo Paiva. Na segunda parte, a equipa da casa entrou melhor e chegou à igualdade a dois golos, empate que se foi mantendo até três minutos do final, altura em que a equipa da casa fez a reviravolta no jogo. Até ao final ambas as equipas podiam ter marcado.

Com estes resultados, a Académica de Espinho ocupa a 10ª posição com 19 pontos e o Académico da Feira está em 11º lugar com 18 pontos. Os mochos deslocam-se aos Carvalhos, onde jogam pelas 18 horas de sábado e os feirenses defrontam o Hóquei de Cambra, no próximo sábado, pelas 18.30 horas, no Pavilhão Municipal Fernando Quintino, em Santa Maria da Feira.