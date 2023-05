Mochos empatam com dragões

Em partida a contar para a 22ª jornada do Nacional da II divisão de hóquei em patins, a Associação Académica de Espinho recebeu a equipa B do Futebol Clube do Porto, com a qual empatou a quatro bolas. um resultado que, apesar de não ser ideal, ajuda na luta pela manutenção da equipa academista.

Os mochos entraram a ganhar com golo de Ricardo ‘Piolho’, mas os dragões conseguiram empatar antes do intervalo e deram a volta ao resultado no início da segunda parte, chegando a estar a vencer por 1-3. Os academistas reduziram de penalti, por André Pinto, mas os azuis e brancos, depois de falharem um penalti, marcaram o 4-2 de livre direto. Renato Castanheira reduziu e, nos últimos segundos da partida, André Pinto empatou de livre direto, à décima falta dos portistas.

Desde a paragem no campeonato, e com novo treinador na liderança, os pupilos de António Pinto não perdem e estão cada vez mais tranquilos na tabela classificativa, embora ainda não tenha a manutenção assegurada.