Mochos no pódio e na final da Taça Federação

Três décadas depois a Associação Académica de Espinho conquista um lugar no pódio da elite do voleibol português e vai agora disputar a final da Taça Federação com a AJ Bastardo.

Depois de ter vencido em casa por 3-0, no jogo decisivo para a atribuição do terceiro lugar, a Académica de Espinho foi no sábado a Matosinhos vencer o Leixões por 3-1 (15-25, 29-31, 25-18, 22-25), não necessitando da terceira partida para decidir o play-off.

Com esta vitória os academistas apuraram-se, pela segunda vez em três anos, para a final da Taça Federação a disputar com a AJ Fonte Bastardo, quinta na fase regular do campeonato.

Este play-off, também disputado ao melhor de três jogos arranca hoje, 2 de maio, com os academistas a jogarem fora. Seguem-se duas partidas em casa: sábado (15h) e, caso seja, necessário domingo (17h).

