Mochos perdem Taça Federação

Depois de ter perdido o primeiro jogo da final da Taça Federação em casa da AJ Fonte Bastardo, a jogar em casa, a Académica de Espinho voltou a não se conseguir fazer frente aos açorianos e já não foi preciso terceiro jogo para decidir a final com a taça a viajar para os Açores.

No sábado, os dois primeiros sets foram da Fonte Bastardo, os mochos venceram o terceiro, mas no quarto set, a AJ Fonte do Bastardo garantiu a conquista do troféu.

Este foi o último jogo do libero academista, Hugo Ribeiro, que após uma longa carreira de vitórias e conquistas deixa agora de jogar na elite do voleibol português.