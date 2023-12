Na 12ª jornada os Mochos foram a Guimarães defrontar o Vitória e conquistaram uma importante vitória por 1-3 (21-25, 19-25, 27-25, 20-25).

Os tigres perderam na negra em Gondomar, perante o Ala Nun’Alvares (25-21, 20-25, 25-21, 21-25, 16-14).

Com estes resultados está por decidir quem fica no top 8. Se os tigres ganharem ao Leixões, passam, se perderem e os mochos ganharem ao CV Oeiras são eles os apurados. Tudo se decide pelas 16 horas no feriado de sexta-feira. As duas equipas jogam em casa.

Imagem: Facebook AAE