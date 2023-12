Mochos vencem no regresso a casa

No seu regresso a casa após vários meses de obras no Pavilhão Arquiteto Jerónimo Reis, a Associação Académica de Espinho presenteou os adeptos com uma vitória por 2-0 perante a Juventude Salesiana, que disputa a zona sul da II divisão, passando aos 16 anos da Taça de Portugal.

Os academistas entraram melhor na partida e marcaram pela primeira vez a meio da primeira parte, por Lourenço Ventura. A primeira parte chegou ao fim com um livre direto falhado por Pedro Cereira e a segunda parte abriu com outro livre direto, sendo André Pinto a falhar desta vez.

A meio da segunda parte surgiu o golo da tranquilidade dos Mochos, convertido por ‘Rafa’ Duarte, mas antes do apito final ainda houve tempo para um livre direto a favor dos visitantes que Vasco Reis defendeu.

No próximo fim-de-semana regressa o campeonato, com os academistas a receberem a equipa B da Oliveirense, que se encontra no nono lugar da tabela classificativa, pelas 19 horas de sábado, no Pavilhão Arquiteto Jerónimo Reis.