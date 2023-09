Dia aberto em Maceda

O dia 30 de setembro será cheio de animação, no Pavilhão Gimnodesportivo de Maceda, com atividades envolvendo as três modalidades do clube: voleibol, patinagem artística e badminton.

Após quase duas décadas de ausência, o Voleibol está de regresso a Maceda. A Secção de Voleibol do CCR Maceda competirá no Campeonato Nacional da III Divisão Nacional com uma equipa sénior masculina, treinada por Valmir Rabel, que passou já pelo SC Espinho e o CD Fiães.

Paralelamente, arranca a

Escola de Formação de Voleibol, com equipas de minis masculinos e femininos, destinada a atletas nascidos entre os anos de 2011 e 2015, inclusive.

Para dar a conhecer não só este novo projeto, mas também as suas secções de badminton e de patinagem, o CCR Maceda irá organizar um Dia Aberto, no próximo dia 30 de setembro, das 14 às 18 horas, no Pavilhão Gimnodesportivo de Maceda, destinado a todos aqueles que pretendam praticar uma destas modalidades, ou que simplesmente se interessem por desporto e pretendam apoiar estas equipas.