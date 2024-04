Tigres segundos em Setúbal

O SC Espinho foi a segunda melhor equipa no Setúbal Triathlon, triatlo de média distância onde marcaram presença mais de 800 atletas de 38 equipas.

A tigre Liliana Veríssimo conquistou o terceiro lugar da classificação geral feminina, enquanto Filipe Marques ganhou o escalão M35 e Ricardo Durão conquistou o terceiro lugar desse escalão.

O Setúbal Triathlon é uma organização da HMS Sports que conta com o apoio da Câmara Municipal de Setúbal e homologação da Federação de Triatlo de Portugal.

A prova teve lugar em Setúbal. A natação decorreu no Rio Sado, com partida no areal da Praia do Parque Urbano de Albarquel e chegada no mesmo local. O percurso de ciclismo compôs-se de duas voltas de 45 km, entre o Parque Urbano de Albarquel e a Avenida Luísa Todi, onde se iniciava o percurso de corrida composto por quatro voltas.