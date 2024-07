Momentos para a posteridade na gala da Liga Caracal

Realizou-se no passado sábado a gala de encerramento de época da Liga Caracal. Num momento de encontro entre todas as entidades desportivas e comerciais que ao longo dos anos têm viabilizado a realização da prova, a sessão ficou marcada pela entrega de prémios às equipas, atletas e árbitros que mais se destacaram ao longo da temporada 2023-24. Sem surpresa, União da Mata, Cadinha e Real Recarei foram os clubes com mais menções ao longo da noite. De notar a presença no evento do vereador da Câmara Municipal de Ovar Ruben Jorge Ferreira.

No discurso de abertura, Paulo Lopes, presidente da Liga Caracal, pautou a sua intervenção por vários agradecimentos: à Câmara Municipal de Ovar, à Junta de Freguesia de Esmoriz, aos patrocinadores, aos elementos da direção da liga, a todas as equipas participantes, bem como às equipas de arbitragem. Realçou a confiança num trabalho em que “nunca baixamos a cabeça”, trabalho esse que resultou em “momentos de alegria, companheirismo, esforço e dedicação”.