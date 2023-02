Mosteirô FC e CRC Vale jogaram, no último sábado, para a 12ª jornada do Campeonato Inatel de Aveiro, e não saíram do nulo.

O CRC Vale, que tem um jogo em atraso com Os Arrifanenses no próximo sábado, segue no quarto lugar, com 16 pontos.

Já o Mosteirô FC permanece no sexto posto, com 13 pontos.