Mudanças no São João de Ver

Tendo descido da Liga 3 ao Campeonato de Portugal na época recentemente concluída, já se sentiam movimentações para a preparação da nova época no São João de Ver, falando-se no treinador dos sub-19 do Lusitânia de Lourosa, Filipe Gonçalves, para liderar a equipa, o que não se irá concretizar.

Numa negociação que terá apanhado a estrutura de futebol malapeiro de surpresa, o administrador da SAD Carlos Branco terá assumido o clube, que já não é propriedade da sociedade anónima de Gustavo Laredo, prevendo-se grandes mudanças.

Nas suas redes sociais, a SAD malapeira agradeceu e despediu-se de mais de duas dezenas de jogadores. “A todos os atletas que representarem as nossas cores queremos deixar o nosso agradecimento e destacar todo o empenho e dedicação enquanto representavam o #ADNmalapeiro. A eles, desejamos as maiores felicidades e o maior sucesso quer desportivo quer pessoal”.

Quanto à equipa técnica irá ser composta por Pedro Machado como treinador principal e Marco Louçano como treinador adjunto, Bruno Andrade será o preparador físico e Jorge Alves, analista.

Quanto ao início dos trabalhos da equipa malapeira, previsto para segunda-feira passada, foi adiado por alguns dias.

créditos: Facebook São João de Ver