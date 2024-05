Muitos participantes no Grande Prémio de Mozelos

A Juventude Atlética Mozelense, juntamente com a Junta de Freguesia de Mozelos, organizou o 23º Grande Prémio de Atletismo Vila de Mozelos, evento que decorreu na manhã de 28 de abril e contou com a participação de mais de 250 atletas entre formação, prova principal e caminhada.

O Grande Prémio de Atletismo Vila de Mozelos é um tradicional momento de reunião dos muitos participantes de corrida da região de Aveiro e do concelho de Santa Maria da Feira e desta feita contou co participação de 69 atletas dos escalões de formação, 108 na prova principal e 75 caminhantes que percorreram as ruas da vila.

O grande vencedor da prova principal foi Cristiano Pereira (da Casa do Povo de Mangualde), atleta que é tricampeão mundial de Meia Maratona Virtus, Atletismo Adaptado. no feminino a vencedora foi Ana Pereira (da ADC C J CLARK de Castelo de Paiva).

No final do evento a organização deixou um agradecimento especial “a todos os simpatizantes que nos apoiaram para e ao longo da realização do mesmo. Agradecimento extensível quer à Junta de Freguesia, quer à Câmara Municipal, a par das entidades privadas que com seu donativo tornaram possível a realização do mesmo”.

Foto: Matilde Baptista