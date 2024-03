Mundial de ornitologia no Europarque

O Campeonato Mundial de Ornitologia está de regresso a Santa Maria da Feira entre os dias 24 e 26 de janeiro de 2025. O Europarque vai ser palco da 72ª edição do torneio mundial, onde é esperada a participação de mais de 40 países e cerca de 20 mil aves.

O protocolo entre o Europarque, o Zoo de Lourosa e o Campeonato Mundial de Ornitologia foi assinado por Carlos Ramôa, Presidente da Federação Ornitológica Nacional Portuguesa (FONP) e da Confederação Ornitológica Mundial, Paulo Marcelo e Paulo Sérgio Pais, da empresa municipal Feira Viva Cultura e Desporto.

Presentes na assinatura do protocolo estiveram também o vereador da Câmara de Santa Maria da Feira, Mário Jorge Reis, os presidentes da Junta de Freguesia de Lourosa, Armando Teixeira, e da Junta de Freguesia de Rio Meão, Conceição Fidalgo, assim como o Clube Ornitológico de Rio Meão, a Associação Ornitológica de Paços de Ferreira e o Clube Ornitológico de Gondomar.

Na cerimónia destacou-se a grande oportunidade que é poder juntar, não só, o conhecimento e a experiência do Zoo de Lourosa com a qualidade e o potencial do Europarque a um evento de grandes dimensões nacionais e internacionais como o 72º Campeonato do Mundo de Ornitologia.