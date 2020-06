Mustapha e Edú Ferreira são novidades no Sp. Esmoriz

Mustapha Usman (foto á esq.) e Edú Ferreira (foto á dir.) são as mais recentes novidades do plantel do Sporting de Esmoriz para a nova temporada.

Mustapha, médio, vem da AD Ovarense, e Edú Ferreira, avançado, esteve vinculado aos sub-23 do Estoril na época transacta.

Entretanto, o Sporting de Esmoriz entrou em período de diversos melhoramentos no seu estádio. Estão em curso os seguintes melhoramentos:

corte e respectivo ajardinamento das zonas interiores do estádio e do campo sintético; pintura exterior do estádio; substituição da cobertura dabancada; arranjo e requalifi cação da estrutura de suporte da bancada; arranjo e requalifi cação dos balneários.

Para levar a cabo esta série de melhoramentos nas suas instalações, o Sporting de Esmoriz já solicitou os apoios da Câmara Municipal de Ovar e da Junta de Freguesia de Esmoriz, assim como dos esmorizenses que possam contribuir para a prossecução das obras.