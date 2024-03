Na Meia Maratona da Primavera últimos são “embaixadores da superação”

A 3ª Meia Maratona da Primavera regressa a Santa Maria da Feira já no próximo sábado e, depois de reunir milhares de atletas em 2023, o Europarque volta a ser ponto de encontro para mais de 1500 amantes do desporto de todas as idades.

Com um percurso tão desafiante quanto competitivo, os 21km da Meia Maratona da Primavera prometem ser a dose ideal de desafio e superação para começar com o pé direito a nova estação do ano. Com partida e chegada no Europarque, a Meia Maratona vai abranger um percurso que liga Rio Meão ao Rossio de Santa Maria da Feira com passagem pela Ciclovia do Cáster.

E num apelo ao esforço e à determinação que se encaixa no mote da mais recente edição da prova, Tiago Oliveira, Sílvia Soares, Hélder Silva e Orquídea Gomes, últimos atletas a cruzar a meta da 2ª Meia Maratona da Primavera e do Troféu Europarque Running do ano passado foram nomeados “embaixadores da superação”, sendo-lhes lançado o desafio de se superarem novamente esta Primavera.

Como recompensa da sua perseverança e incentivo para novas conquistas, foi enviado a cada um destes atletas um kit composto por: um voucher equivalente a uma pulseira para a XXVII Viagem Medieval, um voucher de entrada no Zoo de Lourosa, um pin do Castelo de Santa Maria da Feira e 3 entradas para o HMC Sports Piscinas Municipais de Santa Maria da Feira, válidas para piscina regime livre, ginásio e aulas de grupo abertas.

E porque a Meia Maratona da Primavera é a festa do desporto, mas também da família, vão estar disponíveis, das 14 às 18 horas, atrações gratuitas para todas as idades, no Europarque. Além disso, as mascotes de Perlim também vão fazer as delícias dos mais novos num dia repleto de surpresas para todos os gostos.

À mesma hora e no mesmo local da Meia Maratona, também se realiza o Troféu Europarque Running, uma prova mais curta (10km), mas igualmente desafiante, com o objetivo de levar novos atletas a experimentar a vertente competitiva.

Outra das novidades da 3ª edição da Meia Maratona da Primavera é o Troféu Kids, que, a partir das 14h, promete levar a emoção do desporto a mais de 80 jovens atletas. Para envolver toda a comunidade e as famílias na prática desportiva, haverá igualmente, a partir das 15h30, a Caminhada de 6 km.