Nacional de praia decide-se na Barrinha

A 7.ª e última etapa do Circuito Nacional de Voleibol de Praia, decorrerá nas areias da Praia da Barrinha em Esmoriz, onde serão conhecidos os novos campeões nacionais, na vertente masculina e feminina. A última etapa do Circuito Lipton Kombucha será de 9 a 11 de agosto, na arena montada na Praia da Barrinha.

O Circuito Lipton Kombucha, iniciado em junho, viu já cumpridas 4 etapas até ao momento. Depois de Freixo de Espada a Cinta, Barcelos (Feminino), Barcelos (Masculino) e Lisboa, os candidatos seguiram para a etapa deste fim-de-semana, na Praia Internacional do Porto. Seguir-se-á etapa em Portimão, a abrir o mês de agosto e depois a etapa final, em Esmoriz.

Os vencedores este ano no masculino foram as duplas: Francisco Pombeiro/Gabriel Cardoso, Guilherme Maia/Filipe Leite e Ricardo Pedrosa/João Nuno Pedrosa.

Quanto ao feminino, subiram ao lugar mais alto do pódio: Daniela Loureiro/Raquel Lacerda (2 vitórias) e Beatriz Pinheiro/Inês Castro. Destaque para Beatriz Pinheiro, atleta natural de Cortegaça que esta época conta com o apoio da Federação Portuguesa de Voleibol.

que é uma das apostas da Federação nas provas internacionais.

No Circuito Lipton Kombucha haverá um total de sete etapas, sendo que a 7.ª Etapa será considerada a Final do Campeonato Nacional de Voleibol de Praia (CNVP) 2024 e terá lugar na Praia de Esmoriz, nos dias 9, 10 e 11 de agosto.

Na etapa final, as melhores duplas nacionais medirão forças.

Em 2023, as duplas Hugo Campos/João Nuno Pedrosa e Beatriz Pinheiro/Inês Castro sagraram-se bicampeãs nacionais de Voleibol de Praia ao vencerem a sexta e última etapa do CNVP, disputada na Praia da Rocha, em Portimão, Algarve.