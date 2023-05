Nacional de Veteranos na Nave

A Final 8 do Campeonato Nacional de Veteranos 2023 (A e B) será disputada nos dias 16, 17 e 18 de junho, na Nave Desportiva de Espinho. O sorteio da fase final realiza-se no dia 5 de junho, pelas 18 horas, na sede da Federação Portuguesa de Voleibol. As equipas serão apuradas a nível regional até ao dia 4 de junho.

O Calendário de Jogos estará disponível em www.portugalvoleibol.com, no dia seguinte ao sorteio, que poderá ser consultado em www.fpvoleibol.pt/fpv/features/resultado-sorteios/

Em 2022, a Nave Desportiva de Espinho já foi palco das finais dos Campeonatos Nacionais de Voleibol para Veteranos, divididos em veteranos A (para atletas com 35 anos ou mais) e veteranos B (atletas com 45 anos ou mais), numa organização da Federação Portuguesa de Voleibol (FPV), em colaboração com a Associação de Voleibol do Porto (AVP) e com o apoio da Câmara Municipal de Espinho (CME). Ano passado o CCD «Os Mochos», de Espinho, sagrou-se campeão nacional de Veteranos A.