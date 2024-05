No passado dia 25 de abril, o nadador do Clube Desportivo Feirense Rafael Assunção (infantil A), bateu o recorde nacional na prova de 50m mariposa, ao fazer o tempo de 27s52, no III Torneio CPN, em Ermesinde.

O dia de comemoração dos 50 anos do 25 de abril fica assim marcado, também, na história da secção do Clube Desportivo Feirense pois foi o primeiro recorde nacional batido por um seu nadador.