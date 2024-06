Nadais cai e Lavandeira vai à meia-final

Na tarde de sábado jogaram-se os quartos-de-final da fase nacional do Campeonato Inatel com o CCD Nadais a receber, em Escapães, o Biblioteca de Instrução e Recreio (BIR), de Valado dos Frades, na Nazaré. A outra equipa fogaceira em prova, o ACD Lavandeira disputou a partida perante o Óbidos SC pelas 15 horas de segunda-feira no Estádio Ervedal, em São João de Ver.

A partida entre Nadais e Biblioteca foi bem disputada e acabou empatada a uma bola no tempo regulamentar. Moisés marcou pelo Nadais. Nas grandes penalidades a equipa de Santa Maria da Feira foi afastada das meias-finais ao perder por 3-4.

Quanto ao ACD Lavandeira defrontou o Óbidos SC na tarde do feriado, mostrando a sua superioridade com uma vitória clara por 3-1, com golos de Castro, Marroco e Gil.

Com a vitória do Lavandeira, há dérbi aveirense nas meias-finais com a ACD Lavandeira e reencontrar a ADRA Visconde, campeã da prova de Aveiro, que nos quartos-de-final bateu o GC Sines por 3-1, com golos de Pedro Nuno, Pi e Jardas.

Foto: ACD Lavandeira