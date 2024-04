Nadais e Lavandeira na final da Taça

Na tarde de sábado disputaram-se os dois jogos da meia-final da Taça Inatel de Aveiro onde ACD Lavandeira e CDC Nadais conseguiram a ambicionada passagem para a final que se disputa a 18 de maio.

No Parque de Jogos de Santa Maria do Vale, em Santa Maria da Feira defrontaram-se GD Pessegueiro e ACD Lavandeira, quinto e segundo classificados do grupo A, respetivamente.

O jogo começou equilibrado e ao intervalo ainda não havia golos, mas a vitória acabou por cair, sem surpresas, para o Lavandeira que na segunda parte marcou por duas vezes, por Justo e Marroco.

Na outra partida defrontaram-se o líder do Grupo A, ADRA Visconde e o líder do Grupo B, CCD Nadais, em São João da Madeira, com o Nadais a ganhar nas grandes penalidades.

No fim dos 90 minutos a partida estava empatada a uma bola, decidindo-se nas grandes penalidades com a ADRAV a converter 5 e o CCD Nadais 6, alcançando a vitória no jogo e a passagem à final da Taça.