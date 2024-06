Nadais e Lavandeira nos quartos da final nacional

Este fim-de-semana, disputaram-se os oitavos de final da fase nacional da Liga Inatel, com quatro equipas de Aveiro em prova, três delas do concelho de Santa Maria da Feira.

Na tarde de sábado, disputou-se a partida entre duas equipas aveirenses, com o Reguenga Palhota a receber no Campo dos Valos, em Romariz, o ADRA Visconde, campeão da Liga, em Aveiro. Depois de ter conseguido impor uma goleada na passada semana, a turma feirense não conseguiu levar a melhor sobre o grupo de São João da Madeira que venceu com um único golo do avançado Pedro.

Na outra partida de sábado, o Nadais recebeu em Escapães a equipa do CDR Vasco da Gama, sedeada em Seixo da Beira, Oliveira do Hospital. Com garra fogaceira, depois de empatar a duas bolas no tempo regulamentar, com golos de Miguelzinho, o Nadais venceu nas grandes penalidades e conseguiu o bilhete para os quartos-de-final da prova nacional do Campeonato Inatel.

Na tarde de domingo disputou-se o último jogo envolvendo equipa de terras de Santa Maria, com a ACD Lavandeira a receber os Canarinhos FC, de Vimeiro (Braga) vencendo por 4-1. Marroco abriu o marcador aos 3 minutos, mas os Canarinhos empataram antes do intervalo. Na segunda parte, Marroco voltou a marcar aos 64’ e aos 72’, com Gil a encerrar o marcador aos 81’, carimbando a passagem aos quartos-de-final para a Lavandeira.