Nádir Rosário com dois pódios

O tigre Nádir Rosário conquistou dois pódios no Torneio Zonal de Infantis – Zona Norte, prova realizada em simultâneo na zona norte e na zona sul e ilhas, sendo considerado a segunda competição mais importante da época desportiva, seguindo-se do Campeonato Nacional.

Esta foi uma competição que se realizou na Piscina Municipal de Castro D’Aire e foi organizada pela ANCNP – Associação de Natação do Centro Norte de Portugal, em parceria com as Associações de Natação do Norte de Portugal, Nordeste, Minho e Coimbra.

Estiveram presentes os 191 melhores nadadores da zona norte do País, em representação de 41 clubes com o Sporting Clube de Espinho a ser presentado por Nádir Rosário e Inês Borges.

Nadir Rosário (Infantil B) sagrou-se vice-campeão zonal nos 200m mariposa, obteve o 3º lugar nos 100m mariposa e ficou em 7º lugar nos 100m bruços.

Inês Borges (Infantil A) classificou-se em 6º lugar nos 100m costas, 10º lugar nos 100m livres e 14º lugar nos 200m costas e 37º lugar nos 200m estilos.