“Não me grites… Apoia-me”: Tigre Cup junta 600 jovens atletas

A Tigre Cup, adotou desde a 8ª Edição levada a efeito em 2019 o lema “não me grites… apoia-me!”, um apelo a todos os pais, familiares e adeptos em geral, para a pacificação do futebol jovem levada muito a sério no decorrer da Tigre Cup, iniciativa que tem por objetivo influenciar positivamente o comportamento que os atletas irão assumir no futuro, quer como praticantes, dirigentes, técnicos e acima de tudo como cidadãos.

Este evento é organizado pelo clube, nas suas instalações, com a colaboração de muitos voluntários, na sua maioria atletas e ex-atletas que fazem questão de manter a sua ligação ao clube. Conta ainda com o apoio logístico da Câmara Municipal de Espinho e das Juntas de Freguesia de Espinho e Silvalde.

Assim, de 6 a 8 de abril, atletas dos 7 aos 11 anos encheram as instalações do Sporting de Espinho com o torneio a abrir com o hastear da bandeira e a encerrar, na tarde de sábado, preenchida com as finais dos diferentes escalões, culminando com a cerimónia de entrega de prémios.

Participaram neste torneio: AD S. Paio de Oleiros, CF U. Lamas, CD Furadouro, Academia Sporting de Torres Vedras, SC Arcozelo, CD Paços de Brandão, AC Avelarense, SC Beira-Mar, UD Sousense, AA Coimbra, CF S. Félix da Marinha, SC Dragões Sandinenses, Arada AC, AD Sanjoanense, Gondomar SC, SC São João de Ver, Anta Baixinhos, AD Taboeira, CCR Válega, CF Serzedo.

Destaque para a primeira participação internacional do torneio com a equipa do UD Santa Marinã, de Vigo.