Natação artística tigre aplaudida de pé

No domingo, dia 23 de Abril, a equipa de Natação Artística da Secção de Natação do Sporting Clube de Espinho esteve presente no Swimkick 2023, a convite da secção de secção de natação do Académico de Viseu.

O Swimkick foi um torneio interno organizado pela secção de natação do Académico de Viseu e realizado nas Piscinas Municipais do Fontelo, em Viseu. O Sporting Clube de Espinho esteve presente com três nadadores para a realização de duas exibições de natação artística: um trio e um solo.

Foram apresentados um trio pelas nadadoras Beatriz Ribeiro, Carolina Fernandes e Rafaela Lopes e um solo pela nadadora Carolina Fernandes.

Mais uma vez, a equipa de natação artística do Sporting Clube de Espinho deslumbrou a plateia, que aplaudiu em pé.