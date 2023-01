Natação feirense em destaque no Estoril

A secção de natação do Clube Desportivo Feirense esteve presente no XX Meeting Internacional do Estoril, prestigiada competição para os escalões de infantis e juvenis, organizada pela Associação Humanitária de Bombeiros dos Estoris, em parceria com a Associação de Natação de Lisboa.

A prova que se realizou no Complexo Desportivo da Alapraia contou com a participação de 354 nadadores, em representação de 30 equipas, sendo a delegação feirense composta por 14 nadadores.

A equipa de castelo ao peito marcou presença em 11 finais, com destaque para a vitória da infantil B, Matilde Pinto, na final dos 100m costas e para os dois terceiros lugares do infantil B, Rafael Assunção, conquistados nos 100m mariposa e nos 100m livres. Rafael Assunção marcou presença em mais duas finais, tendo sido quinto nos 200m estilos e sexto nos 100m costas.

Para além dos dois nadadores que subiram ao pódio, marcaram presença em finais: Inês Ribeiro (infantil B), Lara Cunha (infantil B), Duarte Bernardes (infantil A), Mariana Lopes (infantil B), Leonor Rocha (infantil A) e Tomás Assunção (juvenil B).

Nadaram, ainda, em representação das cores fogaceiras Tomás Pacheco, Diogo Faria, Leonor Rodrigues, Tomás Lomba, Alexandre Resende e Rodrigo Faria.