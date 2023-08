Ana Castro e Ivo Rocha entre os melhores do mundo

Os nadadores do Feira Viva – Natação Adaptada, Ana Castro e Ivo Rocha integraram a equipa portuguesa que marcou presença no Mundial WPS Manchester 2023, que decorreu de 31 de julho a 6 de agosto, em Manchester, no Reino Unido.

Ana Castro conquistou esta quarta-feira o sétimo lugar entre os melhores do mundo na final dos 100 metros mariposa S8, com o tempo de 1:29.86 minutos. Nas eliminatórias, a nadadora estabeleceu ainda um novo recorde nacional, com a marca de 1:28.45 minutos.

Ivo Rocha alcançou o top 5 mundial na final dos 100 metros disputada na sexta-feira, mas no dia anterior também já tinha conseguido o sexto lugar na final dos 200 estilos (SM5) com o tempo de 3:20.42 minutos.

Durante a manhã, o atleta da Feira Viva Natação Adaptada garantiu o acesso à final com o sétimo melhor tempo da geral, com a marca de 3:19.26 minutos.

Ivo Rocha tem ainda duas provas pela frente neste campeonato do mundo. sexta, às 17h40, o atleta nada os 100 metros bruços e no sábado disputa os 200 metros livres.