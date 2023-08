Espinhenses no pódio dos nacionais de natação em juvenis

A competir com o emblema do Sporting Clube de Espinho, os atleta Rodrigo Rodrigues e Francisco Santos conquistaram

medalhas no Campeonato Nacional de Juvenis, em Coimbra.

Rodrigo Rodrigues alcançou a medalha de bronze nos 200m costas, no escalão júnior, com novo recorde do clube. Mas não se ficou por aqui, o jovem tigre sagrou-se vice-campeão nacional nos 50m costas e campeão nacional nos 100m costas.

Entretanto, outro tigre também brilhou no Nacional de Juvenis em Coimbra. O nadador juvenil Francisco Santos alcançou o último lugar do pódio nos 200m Mariposa.

O feito do espinhense decorreu em Coimbra que recebeu, de sexta-feira a domingo, o Tranquilidade Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Seniores Open Portugal 2023, onde estiveram em competição 772 nadadores (395 masculinos e 377 femininos), em representação de 116 clubes.