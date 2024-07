João Amaral é vice-campeão nacional

No fim-de-semana de 29 e 30 de junho a equipa de natação adaptada do Sporting Clube de Espinho esteve presente no Campeonato Nacional de Verão de Natação Adaptada com dois nadadores, acompanhados pelo treinador Tiago Marques.

Este campeonato foi organizado pela Federação Portuguesa de Natação e foi realizado nas Piscinas de Vila Franca de Xira, tendo estado presentes 150 nadadores em representação de 33 clubes.

Na competição, João Amaral (S14) sagrou-se vice-campeão nacional nos 100m bruços, tendo ainda sido quarto nos 50m bruços e nono nos 50m livres e 50m costas. Quanto a Diogo Cruz (S14), classificou-se em sexto lugar nos 50m costas e 200m livres e em sétimo lugar nos 50m livres e 100m costas.

Com este campeonato, termina a época desportiva 2023/2024 da equipa de natação da secção de natação adaptada.