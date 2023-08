A jogar em casa, a equipa de seniores masculinos de andebol de praia ‘Os Tigres’ conquistou o título de tricampeã nacional no areal da Praia 37 em Espinho, título a que se junta o terceiro lugar alcançado pelas seniores femininas.

A Praia 37 em Espinho acolheu a segunda e terceira etapa do nacional feminino e masculino de andebol de praia onde competiam as duas equipas dos espinhenses ‘Os Tigres’, visando a conquista do título nacional.

