Novasemente abre competição a 23 de setembro

Tendo conseguido manter a espinha dorsal da equipa da época passada, o futsal feminino do GD Novasemente joga contra AA Coimbra na primeira jornada da Liga Placard, a 23 de setembro.

A Liga Feminina Placard de futsal arranca a 23 de setembro. Na primeira jornada o GD Novasemente/Cavalinho joga contra a AA Coimbra, sendo os restantes jogos: Atlético CP-Nun´Álvares, SL Benfica-Águias de Santa Marta, Escola Gondomar-Sporting CP, CDRC Tebosa-Santa Luzia FC e Feijó/Metaseguros- UA Povoeense.

Entretanto, o clube espinhense anunciou nas suas redes sociais as caras para a nova época, com ênfase nas renovações, desde logo do treinador principal, Ricardo Rodrigues. O clube de Espinho oficializou a continuidade do técnico de 40 anos, que avança para a segunda temporada com a equipa.

Quanto a caras novas, havia sido divulgado o regresso da guarda-redes Ana Rita Silva, a que se juntam as brasileiras Tuca e Simone. Tuca é média e vem do EC Taboão, enquanto a avançada Simone Alves, chega do Cianorte Futsal. A guarda-redes Ana Rita Silva, que jogou na época passada na Escola Desportiva e Cultural de Gondomar, depois de alinhar várias épocas com as cores do GD Novasemente, regressa agora a uma casa que conhece bem.

Nas renovações, destaque para Catarina Lopes. A Novasemente garantiu a continuidade da jovem de 20 anos, que vai para o segundo ano com a equipa de Espinho. Para além de contar com dois campeonatos e uma Taça de Portugal no currículo, Catarina Lopes venceu também, no ano passado, o Campeonato do Mundo de futsal universitário. A ala foi uma das integrantes da comitiva portuguesa que ganhou ao Brasil na final, em Guimarães.

Na preparação da temporada de 2023/24 também foram anunciadas as importantes renovações com três elementos-chave do plantel: Júnior, Nancy Freitas e Carolina Rocha.

Nancy vai cumprir a nona temporada consecutiva no clube espinhense, enquanto Júnior e Carolina Rocha vão agora para a sétima temporada com a formação que atingiu os quartos de final da Liga Feminina Placard na última temporada.

Outro nome marcante do plantel espinhense é Marta Teixeira, mais conhecida como Martinha. Campeã mundial universitária em 2022 e medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2018, a ala de 22 anos vai para a quarta temporada com as cores da Novasemente.

A fixo/ala Joana Moreira é outra das renovações. Depois de ter representado a Novasemente em 2017/18, Joana Moreira regressou para mais uma temporada em 2020/21, antes de seguir para o GD Chaves. No último ano, regressou novamente a Espinho onde continua por mais uma época.

Mariana Torres tem apenas 20 anos de idade, mas a pivot portuguesa vai já para a quinta temporada com o plantel principal da Novasemente onde tem sido presença assídua.

Na baliza, a contratada Rita tem a concorrência de Diana Monteiro. A guardiã de 25 anos, que em 2021 trocou o Golpilheira pelo conjunto de Espinho, vai entrar na terceira temporada ao serviço do clube. Vanessa Rocha, que veio do Modicus na época 2020-21, completa o grupo responsável por defender a baliza do GD Novasemente nesta nova temporada.

O plantel patrocinado há vários anos pela empresa Cavalinho inclui ainda duas jovens de 19 anos: a universal Lara Neves e a ala Sofia Castro.