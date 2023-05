Novasemente afastada ao segundo jogo

A disputar o playoff da segunda fase do campeonato, ao melhor de três jogos, no Grupo D, com a equipa do Santa Luzia FC, em deslocação a casa da adversária, a Novasemente abriu a competição com o pé errado, averbando uma pesada derrota por quatro golos sem resposta.

No feriado do dia do trabalhador, as antenses receberam o Santa Luzia, no Pavilhão Municipal Napoleão Guerra e, embora tenham entrado bem na partida, marcando cedo, por Margarida Carvalho e Joana Moreira, não conseguiram segurar a vantagem, acabando a partida com um empate a duas bolas.

No prolongamento, a turma de Anta não conseguiu marcar, ao contrário da equipa visitante que foi por três vezes com sucesso à baliza adversária. Com o 2-5 a Novasemente fica afastada da prova ao segundo jogo do playoff.